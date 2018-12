Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 08:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;

VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA; IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE, PIU’ AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA; NEI PRESSI DEL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST;

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO;

PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, PROSEGUENDO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;

