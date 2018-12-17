Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BOCCEA E ARDEATINA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E VIA DEL MARE;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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