Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE CODE IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E CORSO FRANCIA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE;
ALTRI RALLENTAMENTI, QUI DOVUTI AL TRAFFICO, SONO PRESENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO LE VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI NELLA STAZIONE SPAGNA; I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO E PER CONSENTIRE L’USCITA DALLA STAZIONE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE FERMATE BARBERINI, TERMINI O FLAMINIO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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