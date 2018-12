Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA;

GLI UNICI DISAGI, AL MOMENTO, SI SEGNALANO A CAUSA DI DUE INCIDENTI DA POCO CONCLUSI, IL PRIMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;

L’ALTRO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE RESIDUE TRA GLI SVINCOLI ROMA TERAMO E NOMENTANA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO LE VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI NELLA STAZIONE SPAGNA; I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO E PER CONSENTIRE L’USCITA DALLA STAZIONE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE FERMATE BARBERINI, TERMINI O FLAMINIO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

