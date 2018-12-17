Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 5 AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO: AD ANGUILLARA SABAZIA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ARREDAMENTO NATALIZIO”: FINO AL 23 DICEMBRE, A PARTIRE DALLE ORE 15 E FINO ALLE 21 ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA ANGUILLARESE, NELL’AREA ANTISTANTE L’EX CONSORZIO AGRARIO; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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