Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

PRUDENZA INOLTRE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE ROMA SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral