Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO LE VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI NELLA STAZIONE SPAGNA, ATTIVA SOLO PER VIAGGIATORI IN ARRIVO, I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA PER CONSENTIRE LA DISCESA DAI CONVOGLI E L’USCITA DALLA STAZIONE. PER TRENI IN DIREZIONE BATTISTINI-ANAGNINA UTILIZZARE STAZIONI BARBERINI, FLAMINIO O TERMINI. INOLTRE RIMANE CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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