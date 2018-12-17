Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSGEUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, FORTEMENTE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE; RITARDI FINO A 90 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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