Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 17:45

IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA; INOLTRE, IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SI VIAGGIA SU DUE CORSIE DI MARCIA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO I NTENSO, RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, FORTEMENTE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE; RITARDI TRA 60 E 90 MINUTI. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE LINEE FL6 ROMA – CASSINO, FL7, ROMA – FORMIA

