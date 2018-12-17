Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E ANCORA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, FORTEMENTE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; RITARDI TRA 60 E 90 MINUTI. I TRENI ALTA VELOCITÀ IN PARTENZA DA ROMA E NAPOLI SONO ISTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI, VIA CASSINO E VIA FORMIA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE PER I TRENI REGIONALI E INTERCITY.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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