Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, ANCORA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA CASILINA E A24 ROMA TERAMO, QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, FORTEMENTE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; RITARDI TRA 120 E 180 MINUTI. RIPERCUSSIONI ANCHE PER LE LINEE FL6 (ROMA – CASSINO) E FL7 (ROMA – FORMIA) CON RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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