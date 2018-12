Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, FORTEMENTE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; RITARDI TRA 120 E 180 MINUTI. RIPERCUSSIONI ANCHE PER LE LINEE FL6 (ROMA – CASSINO) E FL7 (ROMA – FORMIA) CON RITARDI FINO A 30 MINUTI E RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON LA CANCELLAZIONE DEI TRENI SULLE RELAZIONI ROMA – LATINA E ROMA – COLLEFERRO.

