Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
A NORD DELLA CAPITALE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA TIBERINA TRA RIANO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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