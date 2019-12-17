Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E BUFALOTTA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA TRIONFALE FINO ALLA VIA DEL MARE;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;
SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA APRILIA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA PONTINA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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