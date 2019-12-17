Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E VIA DEL MARE; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER L’AURELIA FINO ALLA PONTINA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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