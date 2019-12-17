Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA VEIENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA BOCCEA E PONTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST;
RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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