Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE AL MOMENTO E’ CHIUSA LA STAZIONE FLAMINIO, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA;
E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE AURELIA E VIA DEL MARE, E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PRENESTINA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO RESTANO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI;
RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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