Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PONTINA;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A SEGUITO DI UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE RESTA CHIUSA LA STAZIONE FLAMINIO, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI SPAGNA O LEPANTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral