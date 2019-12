Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SU MOLTE ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VILLA SPADA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INFINE CODE A TRATTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A SEGUITO DI UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE RESTA CHIUSA LA STAZIONE FLAMINIO; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI SPAGNA O LEPANTO.

