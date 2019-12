Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA. IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.

A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO CAUSA LAVORI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO A SUD DI ROMA, SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE

INFINE, SULLA PONTINA DISAGI CAUSA LAVORI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA

