Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DELLA A91 PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA.
RESTANDO SUL RACCORDO PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI SI PROCEDE A RILENTO ANCHE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA IN USCITA DA ROMA, TRA FIORENTINI E TOR CERVARA. MENTRE IN DIREZIONE CENTRO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO
SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO CAUSA LAVORI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA PONTINA PERMANGONO DISAGI CAUSA LAVORI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA
INFINE, PER INCIDENTE CODE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN DIREZIONE FIUMICINO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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