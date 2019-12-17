Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE,
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA AURELIA E CASSIA E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA, TRA FIORENTINI E TOR CERVARA. VERSO IL CENTRO, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI TRA OLGIATA E LA STORTA
SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO CAUSA LAVORI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE,
SULL’APPIA CODE TRA CIAMPINO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO
INFINE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN DIREZIONE FIUMICINO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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