Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 17.35

TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE.

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE,

IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA PISANA E LA CASSIA. SI RALLENTA PIU’ AVANTI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, MENTRE PERMANGONO DISAGI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA BUFALOTTA E LA CASILINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. IN USCITA DA ROMA, PER INCIDENTE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO.

SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO CAUSA LAVORI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI

ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE,

SULL’APPIA CODE TRA CIAMPINO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO

