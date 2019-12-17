Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE,
IN CARREGGIATA INTERNA SI STA ANCORA IN CODA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASSIA;
RALLENTAMENTI ANCHE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. IN USCITA DA ROMA, PER INCIDENTE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO.
SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE,
SULL’APPIA CODE TRA CIAMPINO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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