Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 18:45

TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE,

IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASSIA;

RALLENTAMENTI ANCHE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA

IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. IN USCITA DA ROMA, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO.

ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE,

SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE TRA CAVA DEI SELCI E RACCORDO ANULARE. CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE CENTRO

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

IL SERVIZIO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE RISULTA AL MOMENTO SOSPESO NEL TRATTO PONTE CASILINO-TERMINI PER TRAFFICO INTENSO IN ZONA PORTA MAGGIORE.

MENTRE LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA – NAPOLI E’ RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AD ANAGNI

RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

