Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE,

IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE LA ROMA-FIUMICINO E LA PISANA.

CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA, PIU’ AVANTI, PER INCIDENTE SI STA IN FILA TRA ARDEATINA E PONTINA

IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE IN USCITA DA ROMA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE

SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA SEMPRE IN USCITA DA ROMA

A SUD DELLA CAPITALE,

SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

IL SERVIZIO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE RISULTA ANCORA SOSPESO NEL TRATTO TRA PONTE CASILINO E TERMINI, PER TRAFFICO INTENSO IN ZONA PORTA MAGGIORE.

MENTRE LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA – NAPOLI E’ TORNATA REGOLARE IN SEGUITO AD UN INCONVENIENTE TECNICO AD ANAGNI

RITARDI FINO AD 80 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

