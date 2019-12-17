Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE,
IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE LA ROMA-FIUMICINO E LA PISANA.
CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA, PIU’ AVANTI, PER INCIDENTE SI STA IN FILA TRA ARDEATINA E PONTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE IN USCITA DA ROMA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA SEMPRE IN USCITA DA ROMA
A SUD DELLA CAPITALE,
SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
IL SERVIZIO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE RISULTA ANCORA SOSPESO NEL TRATTO TRA PONTE CASILINO E TERMINI, PER TRAFFICO INTENSO IN ZONA PORTA MAGGIORE.
MENTRE LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA – NAPOLI E’ TORNATA REGOLARE IN SEGUITO AD UN INCONVENIENTE TECNICO AD ANAGNI
RITARDI FINO AD 80 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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