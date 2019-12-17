Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE,
IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 ROMA-TERAMO, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA. MENTRE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA ARDEATINA E PONTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE IN USCITA DA ROMA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE
IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA SEMPRE IN USCITA DA ROMA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SERVIZIO REGOLARE SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IN SEGUITO AD UN INTERRUZIONE NEL TRATTO TRA PONTE CASILINO E TERMINI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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