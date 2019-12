Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE,

IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA

RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 ROMA-TERAMO, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA. MENTRE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA ARDEATINA E PONTINA

IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE IN USCITA DA ROMA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE

IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA SEMPRE IN USCITA DA ROMA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SERVIZIO REGOLARE SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IN SEGUITO AD UN INTERRUZIONE NEL TRATTO TRA PONTE CASILINO E TERMINI

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

