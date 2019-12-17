Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE,
IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA COLOMBO E LA PRENESTINA
DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA ARDEATINA E COLOMBO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN USCITA DA ROMA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE
IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA SEMPRE IN USCITA DA ROMA
SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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