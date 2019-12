Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE,

IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA COLOMBO E LA PRENESTINA

DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA ARDEATINA E COLOMBO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN USCITA DA ROMA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE

IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA SEMPRE IN USCITA DA ROMA

SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral