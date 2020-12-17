Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2020 ORE 12:20 ERICA TERENZI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
E SULLA TANGENZIALE EST, SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA TRA TOR PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral