Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2020 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI LABARO IN CARREGGIATA INTERNA.

CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA.

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral