Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 20:30

di - 17 Dicembre 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2020 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE
    DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E PIU’AVANTI TRA PONTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    SULL’AURELIA UN ALTRO INCIDENTE, PROVOCA CODE TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO E’ CHIUSA CARREGGIATA TRA VIALE DI TOR DIQUINTO E VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO
    DALLE 22 DI OGGI 17 DICEMBRE ALLE 6 DI DOMANI 18DICEMBRE
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA
    Servizio fornito da Astral

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