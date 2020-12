Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2020 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE

DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E PIU’AVANTI TRA PONTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULL’AURELIA UN ALTRO INCIDENTE, PROVOCA CODE TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO E’ CHIUSA CARREGGIATA TRA VIALE DI TOR DIQUINTO E VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO

DALLE 22 DI OGGI 17 DICEMBRE ALLE 6 DI DOMANI 18DICEMBRE

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

