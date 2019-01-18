Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TIBUTRINA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA PRENESTINA; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA.
PROPRIO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, SI STA IN CODA SULLA A24 ROMA TERAMO A PARTIRE DA SETTECAMINI. RESTANDO SULLA A24, MA SUL PERSORSO URBANO, TROVIAMO CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
TRAFFICATA ANCHE LA SALARIA, CODE A TRATTI TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA SEMPRE VERSO ROMA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER UN INCONVENIENTE ALLA LINEA ELETTRICA TRA MORÒLO E ANAGNI-FIUGGI. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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