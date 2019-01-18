Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA, TUTTAVIA PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TUSCOLANA FINO ALLA TIBURTINA STESSA. IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA.
PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO RISOLTO L’ INCONVENIENTE ALLA LINEA ELETTRICA TRA MORÒLO E ANAGNI-FIUGGI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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