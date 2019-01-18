Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBUTRINA E PIU’ AVANTI TROVIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TIBURTINA, CON PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAIONE TRA CASILINA E A24.
PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICATA ANCHE LA PONTINA, INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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