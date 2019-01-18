Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBUTRINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICNO ALL’APPIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOLGIATTI E IL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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