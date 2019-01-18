Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E APPIA E PU’ AVANTI TRA TOR BELLA MONACE E CENTRALE DEL LATTE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICURZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral