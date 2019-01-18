Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA.
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
A TIVOLI PROSEGUIRANNO FINO A DOMANI 19 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA PATERNO; IN FASCIA ORARIA 7-17 ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA QUINDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VAL GARDENA E VIA SABINA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO.
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