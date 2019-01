Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE TRA MONTEVARCHI-TERRANUOVA E AREZZO A CAUSA DI UN INVESTIMENTO; I TRENI VENGONO DEVIATI SULL’ALTA VELOCITA’ CON ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI VIAGGIO FINO A 60 MINUTI.

A TIVOLI PROSEGUIRANNO FINO A DOMANI 19 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA PATERNO; IN FASCIA ORARIA 7-17 ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA QUINDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VAL GARDENA E VIA SABINA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

