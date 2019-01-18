Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA NETTUNENSE, CODE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE TRA MONTEVARCHI-TERRANUOVA E AREZZO A CAUSA DI UN INVESTIMENTO; I TRENI VENGONO DEVIATI SULL’ALTA VELOCITA’ CON ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI VIAGGIO FINO A 60 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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