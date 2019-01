Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA AURELIA E CASALOTTI E PROSEGUENDO SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA ANAGNINA E APPIA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIATTIVATO IL SERVIZIO SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE TRA MONTEVARCHI-TERRANUOVA E AREZZO SOSPESA DALLE 10 A CAUSA DI UN INVESTIMENTO; I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO SUBITO RITARDI FINO A 80 MINUTI, MENTRE VENTITRÉ REGIONALI SONO STATI LIMITATI NEL PERCORSO.

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral