Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO TRA PORTUENSE E TRIONFALE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO E ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PIU’ AVANTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIATTIVATO IL SERVIZIO SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE TRA MONTEVARCHI-TERRANUOVA E AREZZO SOSPESA DALLE 10 A CAUSA DI UN INVESTIMENTO; I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO SUBITO RITARDI FINO A 80 MINUTI, MENTRE VENTITRÉ REGIONALI SONO STATI LIMITATI NEL PERCORSO.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO
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