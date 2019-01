Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI

SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI.

CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO E ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PIU’ AVANTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO TECNINO FRA CANCELLO E ACERRA; I CONVOGLI IN VIAGGIO SUBIRANNO RITARDI FINO A 15 MINUTI.

