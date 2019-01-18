Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA PIETRA PERTUSA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GRANITI IN ENTRAMBI I SENSI.
CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO E ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRISTINATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO A CAUSA DI UN PRECEDENTE GUASTO TECNICO FRA CANCELLO E ACERRA; I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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