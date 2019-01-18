Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GRANITI IN ENTRAMBI I SENSI.
CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO E ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI.
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANMARCO TULLI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral