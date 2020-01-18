Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 7.20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A È CHIUSA CORNELIA. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI CORNELIA CON VALLE AURELIA. RIAPERTA BALDO DEGLI UBALDI SULLA METRO A. PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI DI RISALITA, L’ENTRATA E L’USCITA DEI VIAGGIATORI NELLA STAZIONE SARANNO AL MOMENTO CONSENTITE SOLO DALL’ACCESSO DI VIA BALDO DEGLI UBALDI NEI PRESSI DI VIALE DI VALLE AURELIA.
PER LA CHIUSURA DI BARBERINI È ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 SUL PERCORSO TERMINI-VIA NAZIONALE-LARGO CHIGI-VIA DEL TRITONE-PIAZZA BARBERINI-TERMINI.
PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO: PER LE LINEE FL6 E FL7 ROMA-CASSINO-NAPOLI E ROMA-FORMIA-AVERSA-NAPOLI, DA IERI SONO INIZIATI I LAVORI ALLA CIRCOLAZIONE CHE DURERANNO FINO AL 6 MARZO, PERTANTO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI E ORARI E CORSE
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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