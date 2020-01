Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 8.20 MANUELA CIAMPI

IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA IL TRAFFICO E’ ANCORA SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI

A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO TRATTO INTERNO CI SONO CODE DA VIA OSTINENSE A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

A FRASCATI DALLE 8.00 DI OGGI FINO A CESSATE ESIGENZE SARA’ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA OTTAVIANI TRA VIA DELLE FRATTE E VIA CAVOUR PER LAVORI SMONTAGGIO PONTEGGI METALLICI

PER IL TASPORTO PUBBLICO:FINO AL 4 FEBBRAIO IL CAPOLINEA DELLA LINEA DI MINIBUS 119 DA PIAZZA VENEZIA SARÀ SPOSTATO A PIAZZA SAN MARCO, PER LASCIARE SPAZIO A SONDAGGI PROPEDEUTICI ALLA COSTRUZIONE DELLA PREVISTA STAZIONE DELLA METRO C.

IN FINE PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA NEL POMERIGGIO SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO DI “SERIE A” LAZIO SAMPDORIA ALLE ORE 15:00 POSSIBILI DIFFICOLTA’ ALLA VIABILITA’ PERTANTO ATTIVE MODIFICHE E POTENZIAMENTO TEMPORANEO ALLE LINEE BUS DELLA ZONA.

