Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DEL TRATOT URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
RIMAMENDO SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA A SUTRI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE VIA DELLA STAZIONE IN DIREZIONE VITERBO
IN PROVINCIA DI RIETI ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE SULLA REGIONALE 4BIS DEL TERMINILLO E SULLA STRADA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO FERROVIARIO DELLA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA RALLENTATO PER GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA Eè TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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