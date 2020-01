Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA TRA VIA DELLA SELCIATELLA E VIA DEI CINQUE ARCHI IN DIREZIONE LATINA

PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DELLE ANTILLE E VIA CAMPOBELLO IN DIREZIONE PONTINA

SI RALLENTA IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA TIBURTINA A TIVOLI PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA STRADA SAN VITTORINO E STRADA DEGLI ORTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SULLA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA A GUIDONIA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA LOCALITA PAONESI E VIA DELLE PESCHIE

