Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 11:30

APRIAMO CON LA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA

E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA, MA RESTANO LE CODE TRA STRADA SAN VITTORINO E STRADA DEGLI ORTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

LA VIABILITA’ AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ SCORREVOLE, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA ISOLA FARNESE E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO LENTO A TRATTI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA

NEI PRESSI INVECE DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA SULLA VIA NETTUNENSE CI SONO CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER AUTOVEICOLI IN TUTTO L’ARCO DELLA GIORNATA NEGLI ORARI 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30 TRANNE PER ALCUNE CATEGORIE POTETE INFORMARVI SUI NOSTI CANALI SOCIALE E SUL NOSTRO SITO IINFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

