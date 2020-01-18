Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIOINE MANUELA CIAMPI
IN QUESTE ORE IL TRAFFICO E’ IN DIMINUZIONE, LA VIABILITA’ DI STRADE E AUTOSTRADE E’ SCORREVOLE
TRANNE QUALCHE ECCEZIONE:
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA CASAL BIANCO TRA LO SVINCOLO A1 E SETTEVILLE CI SONO CODE A TRATTI IN DIREZIONE ROMA
LA VIA NETTUNENSE E’ TRAFFICATA PER CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
INFO SULLA CITTA’: PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA NEL POMERIGGIO SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO DI “SERIE A” LAZIO- SAMPDORIA ALLE ORE 15:00 POSSIBILI DIFFICOLTA’ ALLA VIABILITA’ PERTANTO ATTIVE MODIFICHE E POTENZIAMENTO TEMPORANEO ALLE LINEE BUS DELLA ZONA.
CHIUDO CON IL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR
AVVISIAMO CHE A CAUSA CONDIMETEO AVVERSE LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA ORE 16.00 OGGI ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14.30.
PER ORA E’ TUTTO … UN MESSAGGIO DI ASTRAL SULLA CIVILTA’ STRADALE
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